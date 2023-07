Romain Febvre vainqueur en MXGP, Andrea Adamo s'impose en MX2

Febvre a remporté la première course et terminé deuxième de la seconde. L'Espagnol Jorge Prado (GasGas), vainqueur de la seconde course, a pris la deuxième place. Le Néerlandais Glenn Coldenhoff (Yamaha) a complété le podium. Jeremy Van Horebeek (Honda) s'est classé huitième, après une neuvième et une huitième place dimanche.

Prado reste leader du championnat avec 720 points, devant Febvre (622). Van Horebeek (110) est 20e.