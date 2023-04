Sébastien Loeb et Fabian Lurquin accidentés au Mexique

Victorieux de la deuxième étape la veille, le Français Sébastien Loeb et son copilote Fabian Lurquin (Hunter) ont été contraints de renoncer à l'étape du jour mercredi autour de Penasco, avec 350 km de spéciales et 116 de liaison, au Mexique.

Leur véhicule a tapé dans une dune et les deux hommes n'ont pu repartir. Fabian Lurquin se plaignant de l'épaule, a été emmené pour de plus amples examens médicaux, ont annoncé les organisateurs. Sébastien Loeb ne repartira pas jeudi et son sort dépendra de l'avis médical concernant Fabian Lurquin.

Le duo avait profité de la victoire mardi pour s'emparer de la tête du classement de cette troisième manche du championnat du monde des rallyes-raids en catégorie autos au détriment du Qatarien Nasser Al-Attiyah et du Français Mathieu Baumel (Toyota Hilux).