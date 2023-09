Alison Van Uytvanck, absente depuis février, reprend la compétition à Reims

"Après huit mois difficiles, je peux enfin reprendre la compétition", a écrit Alison Van Uytvanck sur Instagram. "Je pars pour Reims dimanche. Même ces mois ont été difficiles, j'ai eu un peu plus de temps pour ma famille et mes amis. Je me suis mariée et j'ai pu passer plus de temps avec mes neveux".

Alison Van Uytvanck n'est plus apparue en tournoi depuis une défaite contre la Croate Petra Martic au deuxième tour du tournoi WTA 250 de Linz le 9 février dernier. La joueuse belge de 29 ans, qui était alors 76e mondiale, a ensuite souffert d'une double hernie dans le bas du dos, qui l'a écartée des courts pendant de longs mois.