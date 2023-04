Andrey Rublev se hisse en finale aux dépens de Taylor Fritz

Andrey Rublev, 6e mondial et tête de série N.5 est le premier finaliste du tournoi ATP Masters 1000 de Monte-Carlo, joué sur terre battue et doté de 5.779.335 euros, après sa victoire en trois sets sur l'Américain Taylor Fritz (ATP 10/N.8) samedi à Monaco. Rublev s'est imposé 5-7, 6-1, 6-3 après 2 heures et 8 minutes de jeu.