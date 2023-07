Après sa finale en double mixte, Vliegen veut "terminer l'année dans le top-8 avec Gillé"

"Le maitre mot sera la régularité", a-t-il poursuivi. "Ce sera la clé si nous voulons aller au Masters. Il faudra continuer à réaliser de bons résultats dans les plus grands tournois, comme les Masters 1000 et l'US Open, là où il y a le plus de points. Et bien sûr, faire en sorte de rester fit et de ne pas se blesser. Nous devons continuer à travailler comme nous le faisons depuis le début de la saison et jouer chaque tournoi, chaque match, avec confiance et conviction."