ATP Anvers: suivez les quarts de finale EN DIRECT, voici le programme de ce vendredi

À partir de 14h, vous pourrez suivre les premiers quarts de finale du tournoi ATP 250 d'Anvers, l'European Open, en direct sur RTL play.

Les favoris sont toujours bien en lice et les affiches sont de plus en plus alléchantes. Notre compatriote Zizou Bergs est toujours de la partie et compte bien ne pas s'arrêter en si bon chemin.

Le programme de la journée de ce vendredi, à partir de 14h en direct sur RTL play :

Félix AUGER-ALIASSIME (CAN) - Roberto BAUTISTA AGUT (ESP)

Alex DE MINAUR (AUS) - Hugo GASTON (FRA)

Jiri LEHECKA (CZE) - Stefanos TSITSIPAS (GRE)

Marcos GIRON (USA) - Zizou BERGS (BEL)