Bailly aborde le 1er tour du simple, Blockx et Collignon alignés ensemble en double

Intégrés au tableau final du simple, via une invitation, de cette épreuve ATP 250, jouée en salle sur ciment et dotée de 690.135 euros, Raphaël Collignon (ATP 164) et Alexander Blockx (ATP 231) sont associés dans le double. Les deux joueurs de Coupe Davis ont l'occasion de jouer à nouveau devant le public belge. Peu habitués à disputer le double - Collignon est 1.135e et Blockx n'a pas de classement - ils auront face à eux la 4e tête de série du tournoi à savoir le vétéran croate Ivan Dodig (39 ans, 28e mondial) et le Tchèque Adam Pavlasek (42e). Ils ne joueront pas avant 14h30 sur le Court 1.

Mercredi, verra aussi l'entrée en lice des favoris du tournoi. L'Australien Alex de Minaur (ATP 9), première tête de série, jouera son 2e tour contre l'Espagnol Roberto Carballes Baena (ATP 54) à 18h30.