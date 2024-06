Bemelmans, le coach : "Zizou a montré qu'il pouvait rivaliser avec les joueurs du Top 10"

"Le bilan est évidemment très positif", a-t-il confié à Belga. "Zizou et moi étions déjà très heureux de la qualification pour le tableau final. Et puis de cette victoire contre Tabilo. À partir de là, le tournoi était déjà réussi. Il a livré un super match contre Dimitrov. Je pense que l'interruption en raison de la pluie vendredi l'a bien aidé. Il était trop gentil dans le premier set. Il fallait qu'il soit plus agressif et ose diriger. C'est un joueur très émotif et il fallait qu'il se lâche. Zizou a montré qu'il pouvait rivaliser avec les joueurs du Top 10. Il a prouvé que le niveau était là."

"Cela fait deux ans que je travaille avec lui et ce dont je suis le plus fier, c'est du parcours qu'il a accompli", a poursuivi le coach. "J'ai vu une énorme évolution dans son jeu, mais aussi au niveau mental. Il est devenu plus complet, tant dans son tennis que dans sa gestion de l'adversité. Et il cherche constamment des moyens de progresser. C'est une grande qualité chez lui. Il aura droit à quelques jours de repos, bien mérités, et ensuite, on va se préparer pour le gazon. Cela reste sa période préférée et on va tâcher d'en retirer le maximum."