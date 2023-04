Bianca Andreescu forfait pour le duel face à la Belgique, remplacée par Katherine Sebov

Sortie en chaise roulante lors de son 8es de finale à Miami la semaine dernière avec une déchirure des ligaments de la cheville, Bianca Andreescu, 27e joueuse du monde, sera forfait pour le duel de qualifications pour la Billie Jean Cup face à la Belgique les 14 et 15 avril à Vancouver.

La fédération canadienne a confirmé le renom de sa joueuse numéro 1, 22 ans, et l'a remplacée par Katherine Sebov, 24 ans, 145e au classement WTA.

Lauréate de l'US Open 2019, Bianca Andreescu avait fait une saison blanche en 2020 à cause de blessures et de la pandémie de Covid-19. L'année passée, elle n'avait fait son retour en compétition qu'en avril après une pause de six mois.