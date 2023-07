Carlos Alcaraz, 20 ans, met fin au règne de Novak Djokovic, 36 ans, à Wimbledon en finale

Carlos Alcaraz a réalisé l'exploit en finale à Wimbledon. L'Espagnol, N.1 mondial, a mis fin au règne du Serbe Novak Djokovic, 36 ans, qui avait remporté les quatre derniers titres sur le gazon sacré du All England Lawn Tennis & Croquet Club. Sous les yeux du roi Felipe d'Espagne, au terme d'une rencontre magnifique jouée en cinq sets et qui duré 4 heures et 42 minutes, le cadet a émergé 1-6, 7-6 (8/6), 6-1, 3-6, 6-4.