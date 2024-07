Carlos Alcaraz écarte Tommy Paul et rejoint Daniil Medvedev en demi-finale

Carlos Alcaraz s'est qualifié mardi soir pour les demi-finales de Wimbledon, le troisième tournoi du grand chelem de la saison de tennis. Le tenant du titre, troisième joueur mondial, a éliminé en quarts de finale l'Américain Tommy Paul (ATP 13) et affrontera en demies le Russe Daniil Medvedev (ATP 5).

Sur le gazon du All England Club, Alcaraz s'est imposé en quatre sets 5-7, 6-4, 6-2, 6-2 et 3h14 de jeu. L'Espagnol de 21 ans, troisième tête de série, atteint le dernier carré de Wimbledon pour la deuxième année consécutive.

Plus tôt dans la journée, le Russe (ATP 5), avait pris le meilleur sur le N.1 mondial l'Italien Jannik Sinner après un combat long de 3h43 et cinq sets: 6-7 (7/9), 6-4, 7-6 (7/4), 2-6 et 6-3.