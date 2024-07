Carlos Alcaraz passe en quarts, Daniil Medvedev stoppé par Félix Auger-Aliassime

En double, Alcaraz et Nadal joueront la paire américaine composée d'Austin Krajicek et Rajeev Ram à 19h00 mercredi.

En simple, deux sets 6-4, 6-2 et 1h30 ont suffi à Alcaraz, N.3 mondial et deuxième tête de série, pour éliminer le Russe Roman Safiullin (ATP 66). En quarts, le vainqueur de Roland-Garros et Wimbledon affrontera l'Américain Tommy Paul (ATP 13) jeudi.

Plus tard, le choc entre Félix Auger-Aliassime (ATP 19) et Daniil Medvedev (ATP 5) a tourné à l'avantage du Canadien. Pas gêné par une interruption en raison de la pluie sur le court Simonne Mathieu, celui-ci s'est imposé en deux sets 6-3, 7-6 (7/5) et 1h42 de jeu face au Russe, quatrième tête de série. Il rencontrera au tour suivant le vainqueur du match entre le Norvégien Casper Ruud (ATP 9) et l'Argentin Francisco Cerundolo (ATP 26).