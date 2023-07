Classement ATP: Arthur Fils intègre le Top 50

Fils, qui a été éliminé samedi en demi-finale du tournoi ATP 500 de Hamboug par l'Allemand Alexander Zverev, a gagné 24 places et s'établit désormais au 47e rang mondial.

Le Français Arthur Fils a intégré pour la première fois de sa carrière le Top 50 du classement ATP publié lundi et toujours dominé par l'Espagnol Carlos Alcaraz devant le Serbe Novak Djokovic.

Adrian Mannarino, 35 ans, demeure le N.1 tricolore, à la 27e place, devant Ugo Humbert, 36e, qui gagne deux positions après sa demi-finale à Atlanta.

Si Arthur Rinderknech, 67e, a avancé de 13 places, en revanche Richard Gasquet, 52e, et Grégoire Barrère, 59e, ont respectivement perdu quatre et six places.

Un autre espoir du tennis français, Luca Van Assche, âgé de 19 ans comme Fils, progresse de neuf places au 68e rang mondial, le meilleur classement de sa jeune carrière.