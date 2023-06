Coppejans espère que "cette qualification va donner un nouveau boost à ma carrière"

"Cela me rend vraiment très heureux", a-t-il expliqué à Belga. "Le gazon est ma moins bonne surface, mais j'ai réussi à prouver que je pouvais malgré tout très bien jouer et réaliser de bons résultats. J'espère dès lors que cette qualification va me donner plus de confiance ainsi qu'un nouveau boost à ma carrière afin de me permettre de refaire une tentative direction le Top 100".

Entre-temps, Kimmer Coppejans attend avec impatience le résultat du tirage au sort, qui aura ce vendredi au All England Club. Car l'ancien N.1 mondial chez les juniors aimerait évidemment ne pas s'arrêter en aussi bon chemin.