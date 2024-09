Darcis, après la défaite de la Belgique contre l'Italie: "C'est dur. Mais on le savait"

"C'est dur", a-t-il confié en conférence de presse. "Mais on le savait. Affronter l'Italie, en Italie, ce n'est pas une sinécure. C'est l'équipe favorite de notre groupe. Nous avons eu quelques opportunités dans le premier simple, mais quasi aucune dans le double. Bolelli et Vavassori ont remarquablement bien servi. Ils ont très bien joué et étaient un peu meilleurs. Les Italiens étaient supposés gagner, ils l'ont fait. Maintenant, nous savons que nous devrons battre le Brésil. Il n'y a pas d'autre choix. Et nous allons faire le maximum pour l'emporter et nous qualifier."

Steve Darcis devra également y faire un choix, pour le premier simple, entre Raphaël Collignon (ATP 194), qui a tenu la dragée haute au Néerlandais Botic van de Zandschulp (ATP 68) mardi, et Alexander Blockx (ATP 253), qui a poussé l'Italien Matteo Berrettini (ATP 43) dans ses derniers retranchements ce vendredi.