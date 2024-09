David Goffin avait "envie de s'investir" dans un projet comme le Masters qui porte son nom

Lorsqu'il a reçu la proposition de devenir le parrain de la compétition, David Goffin n'a pas hésité. "Ça me tenait à cœur. J'ai toujours aimé faire des trucs avec les jeunes, avec les enfants. J'avais envie de m'investir. Donc on a tout fait pour essayer de trouver un moment et une date à laquelle je pouvais vraiment venir m'investir, jouer avec eux, faire une exhibition aussi et faire des autographes, etc. Et puis si ça peut donner l'envie aux jeunes de jouer au tennis, de continuer à jouer au tennis, à progresser, pourquoi pas de devenir de futurs joueurs professionnels ou tout simplement donner des étoiles dans les yeux et des bons souvenirs, alors c'est gagné pour moi", a expliqué le tennisman liégeois.

L'objectif sera de pérenniser l'événement, après une première édition jugée comme un succès. "Ce n'est pas juste un one shot. On était complet tout de suite en très peu de temps. J'espère que ça va durer au fur et à mesure des années. Mais en tout cas, pour une première édition, ça se passe bien et j'espère qu'on va pouvoir évoluer et améliorer ça."