David Goffin éliminé au deuxième tour par Alex De Minaur

David Goffin a été éliminé au deuxième tour du tournoi de tennis ATP 500 de Rotterdam, joué sur surface dure et doté de 2.134.985 euros, mercredi aux Pays-Bas. Goffin, 133e mondial, a été battu en deux sets 6-3, 6-1 par l'Australien Alex de Minaur, 11e mondial et tête de série N.5. La rencontre a duré 1 heure et 22 minutes.