David Goffin grimpe à la 97e place

Le Liégeois, qui avait retrouvé le top 100 la semaine dernière pour la première fois depuis le mois de mai, a disputé la semaine dernière le Challenger de Saint-Marin, où son parcours s'est arrêté vendredi en quarts de finale.

Zizou Bergs et Kimmer Coppejans restent les N.2 et N.3 belges, pointant respectivement en 150e et 160e place. Joris De Loore, 4e joueur belge dans le top 200, est 166e.