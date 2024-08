David Goffin rejoint les quarts de finale

Le numéro 2 belge, 90e mondial, s'est imposé face au Français Arthur Rinderknech (N.12/ATP 56), 29 ans. La partie s'est achevée en deux manches sur le score de 6-3, 6-3 au bout d'une heure et 20 minutes de jeu.

Zizou Bergs (ATP 85), 25 ans, avait également franchi le cap du 2e tour pour se retrouver aussi en 8es de finale où il jouera dans la nuit de mercredi à jeudi (heures belges) contre le jeune Américain de 19 ans, Alex Michelsen (N.11/ATP 52).

David Goffin et Zizou Bergs disputeront ensuite l'US Open qui débute lundi, quatrième et dernier Grand Chelem de la saison à New York. Le tirage au sort du tableau final est prévu jeudi.