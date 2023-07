David Goffin remonte en 111e position, Carlos Alcaraz consolide sa place de N.1 mondial

Alcaraz, 20 ans, compte désormais 880 points d'avance sur le Serbe Novak Djokovic, qu'il a battu en finale dimanche. Le Russe Daniil Medvedev occupe la troisième place, devant le Norvégien Casper Ruud et le Grec Stefanos Tsitsipas. Il n'y a pas de changements dans le top-10. Le Russe Roman Safiullin enregistre la plus belle progression par rapport au dernier classement, publié le 3 juillet, avec un bond de 49 places pour atterrir au 43e rang. L'Américain Christopher Eubanks gagne lui 12 places et est 31e. Les deux joueurs ont atteint les quarts de finale du Grand Chelem londonien.

Goffin, éliminé au troisième tour à Wimbledon, passe de la 123e à la 111e place. Derrière lui, on retrouve désormais Kimmer Coppejans qui profite de sa qualification dans le tableau final à Wimbledon et d'un quart de final à San Benedetto del Tronto pour gagner 26 positions, prendre la 162e place et dépasser Zizou Bergs (175e, +3). Joris De Loore est 211e (-14), Gauthier Onclin 215e (+1) et Raphaël Collignon 255e (-41).