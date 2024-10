David Goffin renverse Lorenzo Musetti en trois sets et se qualifie pour le 3e tour

David Goffin a décroché son ticket pour le troisième tour (16es de finale) de l'ATP Masters 1000 de tennis de Shanghaï, disputé sur surface dure et offrant une dotation de 8.995.555 dollars, lundi en Chine.

Le premier set a largement tourné à l'avantage de Musetti, demi-finaliste à Wimbledon cette année et médaillé de bronze aux JO de Paris, qui n'a laissé aucune chance à Goffin, qui s'est fait breaké à deux reprises pour céder cette manche en 27 minutes à peine.

Le N.1 belge, 33 ans, 66e mondial, a battu l'Italien Lorenzo Musetti (ATP 18/N.15), 22 ans, en trois sets - 1-6, 7-6 (8/6), 6-2 après une rencontre de 2 heures et 29 minutes.

Le deuxième set a été beaucoup plus disputé entre les deux hommes qui ont dû se départager au jeu décisif et a tourné à l'avantage du Liégeois. Dominé dès l'entame de jeu, Goffin a pourtant renversé la situation dans le troisième et ultime set en s'offrant trois breaks.

David Goffin signe sa première victoire face à Musetti qui avait, par le passé, remporté leurs trois précédentes confrontations: à Roland-Garros en 2021, à l'US Open en 2022, ainsi qu'au Challenger de Turin cette année.

Goffin dispute son premier tournoi depuis l'US Open et la naissance de sa fille Emma. Il avait sorti au premier tour l'Australien James Duckworth (ATP 72) 6-4, 6-2.