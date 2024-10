Eliessa Vanlangendonck éliminée au premier tour du simple et du double

Associée à la Lituanienne Klaudija Bubelyte (WTA 798 en double), Vanlangendonck, 27 ans et 536e joueuse mondiale en double, s'est inclinée au super tie-break - 7-6 (7/5), 5-7, 10/5 - face à la paire composée de l'Ukrainienne Mariia Bergen (WTA 1244 en double) et l'Allemande Anastasiya Kuparev (WTA 1085 en double). La rencontre a duré une heure et 48 minutes.

Plus tôt dans la journée, Vanlangendonck (WTA 536) avait également été éliminée du simple après sa défaite en trois sets 2-6, 7-5, 6-2 face à la Turque Deniz Dilek au bout de deux heures et huit minutes de jeu.

Vanlangendonck était la seule joueuse belge engagée dans ce tournoi, aussi bien en double qu'en simple.