Elise Mertens battue en finale du double dames comme en 2022

Comme Joran Vliegen, jeudi en finale du double mixte, Elise Mertens a elle aussi été battue en finale du tournoi de tennis Wimbledon. La N.1 belge, 8e mondiale en double) et sa partenaire australienne Storm Hunter (WTA 7), qui composaient la 3e tête de série, se sont inclinées dimanche soir dans la finale du double dames. Elles se sont inclinées devant la Tchèque Barbora Strycova (WTA 283, ex-N.1 mondiale) et de la Taïwanaise Hsieh Su-Wei (WTA 29, ex-N.1), âgées toutes deux de 37 ans, lauréates ensemble sur ce même Centre Court en 2019, en deux sets : 7-5 et 6-4. La rencontre a duré 1h50.