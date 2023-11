Elise Mertens, éliminée en demi-finales du double, ne conservera pas son titre

Elise Mertens, 5e mondiale en double et sa partenaire australienne Storm Hunter (WTA 3) ont été éliminées en demi-finales du double au WTA Finals, le Masters de tennis disputé à Cancun au Mexique. La paire belgo-australienne, tête de série N.2, s'est inclinée dimanche 3-6; 6-3 et 10/5 dans le super tie-break face à l'Allemande Laura Siegemund (WTA 9) et la Russe Vera Zvonareva (WTA 16), têtes de série N.6.

Siegemund et Zvonareva avaient validé leur billet pour le dernier carré quelques heures plus tôt dimanche en battant les Américaines Coco Gauff (WTA 1) et Jessica Pegula (WTA 1) 3-6, 6-4 et 10/8 dans le super tie-break dans une rencontre qui avait commencé vendredi avant d'être interrompue par la pluie. Ce succès a assuré à la paire germano-russe la 2e place du groupe 'Mahahual', synonyme de ticket pour les demi-finales.

Elise Mertens et Storm Hunter avaient pour leur part terminé à la 1e place du groupe "Maya Ka'an" après avoir remporté leur trois matchs du round robin.