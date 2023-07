Elise Mertens et Storm Hunter passent en quarts de finale du double sans jouer

Au tour précédent, la paire belgo-australienne avait obtenu la qualification grâce à l'abandon de la Roumaine Irina-Camelia Begu (WTA 230) et l'Ukrainienne Anhelina Kalinina (WTA 180) alors que leur match, interrompu samedi, devait reprendre dimanche. Mertens et Storm, 3e tête de série sur le gazon londonien, bénéficient donc d'un précieux repos avant d'aborder la demi-finale.

Elise Mertens, qui a remporté le tournoi en 2021 avec la Taïwanaise Hsieh Su-Wei et a atteint la finale l'année passée avec la Chinoise Zhang Shuai, est la dernière représentante belge en lice dans le double dames à Wimbledon. Plus tôt dans la journée, Greet Minnen (WTA 56) a été éliminée au 3e tour. Chez les messieurs, Sander Gillé et Joran Vliegen, 23e et 25e joueurs mondiaux en double, ont également été sortis au 3e tour.

Joran Vliegen est encore en lice en double mixte. En quarts de finale, le gaucher et sa partenaire chinoise Yifan Xu (WTA 27 en double) rencontreront le Croate Ivan Dodig (ATP 4) et la Taïwanaise Latisha Chan (WTA 33).