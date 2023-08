Elise Mertens rejoint les quarts de finale en double

Associée à sa partenaire australienne, Storm Hunter, Elise Mertens a franchi le cap du deuxième tour du double au tournoi de tennis WTA 1000 de Montréal, disputée sur surface dure et dotée de 2.7488.468 dollars, vendredi après une journée de jeudi perturbée par la pluie.

Deuxième paire tête de série du tournoi (et à ce titre exemptée du premier tour), Elise Mertens, 27 ans, 6e mondiale en double, et Storm Hunter, 28 ans, 5e mondiale, ont écarté de leur route la jeune Ukrainienne de 21 ans, Marta Kostyuk (WTA 28), 21 ans, et la Chinoise Shuai Zhang (WTA 29), 34 ans.

Mertens et Hunter se sont imposées en deux sets: 6-4, 6-1 au bout d'une partie de 1 heure et 7 minutes.