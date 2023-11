Elise Mertens remonte à la 29e place, Iga Swiatek nouvelle N.1 mondiale

Cette semaine, Mertens a disputé le double des WTA Finals, le Masters de tennis féminin, où elle a été éliminée en demi-finale aux côtés de l'Australienne Storm Hunter. Une performance qui lui permet de remonter à la 2e place mondiale en double, derrière Hunter. En simple, la N.1 belge gagne une place sans jouer et remonte au 29e rang.

Greet Minnen et Yanina Wickmayer font du surplace et occupent toujours respectivement la 62e et la 74e place. Marie Benoit, de son côté, perd 12 places et se retrouve 240e.