Elise Mertens se qualifie pour les quarts de finale en double

Elise Mertens s'est qualifiée pour les quarts de finale du double du tournoi de tennis WTA 1000 de Miami, joué sur surface dure et doté de 8.800.000 dollars, dimanche aux États-Unis.

Associée à l'Australienne Storm Hunter, avec qui elle forme la paire tête de série N.6, s'est imposée en deux sets 6-3, 6-2 contre la paire composée de la Roumaine Monica Niculescu et la Polonaise Alicja Rosolska qui avait battu Kirsten Flipkens et l'Américaine Bethanie Mattek-Sands au 1er tour. La rencontre a duré 1 heure et 8 minutes.

En quarts de finale, le duo belgo-australien sera opposé aux Américaines Coco Gauff et Jessica Pegula, qui forment la paire tête de série, qui s'est imposée en deux sets 6-4, 7-6 (7/4) contre la paire composée de l'Américaine Asia Muhammad et la Kazakhe Anna Danilina plus tôt dimanche.