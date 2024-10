Gilles-Arnaud Bailly : "Incroyable de me qualifier, surtout après une période difficile"

"C'est incroyable de me qualifier ici. Je ne me suis jamais senti aussi bien. Cela fait vraiment du bien parce que cela arrive après une période très difficile. Cet été, je n'arrivais pas à gagner un match (ce qui explique aussi son recul au classement (-267 places cette semaine) après avoir passé six mois à l'université du Texas en début d'année où il n'a pas joué sur le circuit, ndlr)."

Bailly avait déjà eu l'occasion d'évoluer dans un tableau final à Anvers après avoir bénéficié d'une invitation. Il avait mené la vie dure à David Goffin qu'il poussa aux trois manches: 7-6 (9/7), 5-7, 6-4. "Je n'ai jamais oublié le match contre David, mais c'était un rêve de me qualifier ici cette fois."