Gilles-Arnaud Bailly revient à Anvers: "D'abord passer les qualifications"

Gilles-Arnaud Bailly avait disputé son tout premier match ATP il y a un an face à David Goffin, au 1er tour de l'European Open d'Anvers. Le finaliste des tournois juniors de Roland-Garros et de l'US Open 2022 avait accroché le N.1 belge, qui avait mis plus de 3 heures pour l'emporter en trois sets 7-6, 5-7, 6-4.

Beaucoup de choses ont changé en un an pour Gilles-Arnaud Bailly, passé des juniors aux seniors, décrochant notamment son premier titre ITF en mars à Antalya (15.000 dollars).

"Ca n'a pas été une année facile. Vu mon match contre David, on aurait pu penser que ça allait aller vite pour moi mais cela n'a pas été le cas. Dans des tournois à 15 ou 25.000 dollars, on affronte des gars qui savent jouer au tennis, on perd plus de matchs. Ça a été une année difficile mais avec de belles expériences. Je reste convaincu que passer sur le circuit professionnel était le bon choix", ajoute Bailly, qui espère pouvoir disputer les qualifications en Grand Chelem d'ici deux ans.