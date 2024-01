Impériale contre Krejcikova, Aryna Sabalenka rejoint Coco Gauff en demi-finale

La Bélarusse Aryna Sabalenka a décroché son billet pour les demi-finales de l'Open d'Australie, le premier tournoi du Grand Chelem de la saison, mardi. La N.2 mondiale, tenante du titre et tête de série N.2 à Melbourne, a triomphé de la Tchèque Barbora Krejcikova (WTA 11/N.9) en deux manches, 6-2, 6-3. La partie s'est conclue après 1 heure et 11 minutes de jeu.

Un défi attend Aryna Sabalenka en demi-finale, puisque c'est l'Américaine Coco Gauff (WTA 4/N.4) qui se présentera sur sa route. L'Américaine de 19 ans a connu un match laborieux contre l'Ukrainienne Marta Kostyuk (WTA 37), mais elle s'est finalement imposée après plus de trois heures de jeu et deux tie-breaks: 7-6 (8/6), 6-7 (3/7), 6-2. La lauréate de l'US Open 2023 disputera sa première demi-finale à l'Open d'Australie, face à une Sabalenka qui a toujours atteint le dernier carré dans les tournois du Grand Chelem depuis l'US Open 2022.

Il n'y a pas eu beaucoup de suspense dans la rencontre puisque Sabalenka a rapidement pris deux breaks d'avance afin de s'adjuger la première manche. Elle a fait de même dans le deuxième set, et n'a jamais été inquiétée par Krejcikova pour s'imposer et rejoindre le dernier carré. La Bélarusse n'a concédé que 16 jeux depuis le début de la compétition, en cinq matches.

Les deux derniers quarts de finale se dérouleront mercredi, avec la rencontre entre la Tchèque Linda Noskova (WTA 50) et la qualifiée ukrainienne Dayana Yastremska (WTA 93) et le duel entre la Russe Anna Kalinskaya (WTA 75) et la Chinoise Qinwen Zheng (WTA 15/N.12).