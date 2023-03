Indian Wells: Alcaraz bat Sinner et rejoint Medvedev en finale

L'Espagnol de 19 ans peut remonter sur le trône de l'ATP en cas de titre dimanche, mais il devra pour cela battre le Russe Daniil Medvedev (6e), tombeur plus tôt 7-5, 7-6 (7/4) de l'Américain Frances Tiafoe (16e).

Medvedev, fort de 19 victoires consécutives, brigue un quatrième titre d'affilée après ceux glanés à Rotterdam, Doha et Dubaï en février. Après une saison 2022 en dedans, son niveau de jeu se rapproche de celui qui lui avait permis de triompher à Flushing Meadows en 2021.

"Je suis un homme ambitieux. Je veux jouer contre les meilleurs joueurs du monde. Car pour être le meilleur, il faut battre les meilleurs. Et je dirais que Daniil est le meilleur joueur en ce moment. Le battre sera un défi difficile à relever, mais je suis prêt. Je donnerai le meilleur de moi-même en finale", a anticipé Alcaraz.

Ce duel final, dans le désert californien, entre les deux derniers vainqueurs de l'US Open, était attendu en l'absence de Novak Djokovic, empêché d'entrer aux Etats-Unis car non vacciné. Et il s'annonce bien indécis, tant les deux joueurs affichent une forme resplendissante depuis plusieurs semaines.

- "Plus détendu" au 2e set -

Alcaraz, qui lui a succédé au palmarès à New York, a dû se remettre d'une blessure à une cuisse contractée en janvier. Depuis il s'est imposé à Buenos Aires et n'a cédé qu'en finale dans la foulée à Rio De Janeiro contre le Britannique Cameron Norrie.

Ses retrouvailles avec Sinner, six mois après leur duel homérique qui avait tourné en sa faveur en quart de finale à Flushing Meadows, au bout de 5h15 d'une lutte exceptionnelle, en ont attesté.

Car l'Italien, qui était lui aussi en forme, dans le sillage d'un titre remporté à Montpellier, avant une finale perdue à Rotterdam en février, n'a cette fois fait jeu égal que dans la première manche.

Il pourra regretter cette balle de set manquée à 6-5, car Alcaraz sembla alors quelque peu fébrile. Mais ce dernier a vite resserré les boulons dans le tie-break, renvoyant chaque balle avec ses courses à "ibère-vitesse". Sur l'une d'elle, Sinner a hésité et fait faute, offrant à son rival une occasion qu'il n'a pas manquée, avec un gros revers croisé.

"Je savais que je devais élever mon niveau pour passer Jannik. C'était très serré au premier set. Au second, j'ai calmé mes nerfs, j'ai joué de manière plus détendue, ça a été la clé de tout", a-t-il expliqué.

D'entrée de seconde manche, le prodige de Murcie a en effet ravi le service de l'Italien, là encore au prix d'une défense exceptionnelle, ponctuée d'un lob pleine ligne, sous les yeux connaisseurs du légendaire Rod Laver et ceux ravis de la chanteuse P!nk et de l'actrice Charlize Theron.

Alcaraz, qui a aussi été le plus entreprenant et le plus tranchant dans cette rencontre (28 coups gagnants à 15) n'a ensuite jamais tremblé pour conserver cet avantage, sans concéder la moindre balle de break à son adversaire, bouclant l'affaire en 1h52 d'une énorme gifle de coup droit.