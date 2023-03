Indian Wells: Sabalenka balaie Gauff et file en demi-finale

Plus agressive, plus puissante, plus constante, elle n'a eu aucun mal à se débarrasser, en à peine plus d'une heure, de l'Américaine de 19 ans, qui n'a pas semblé bien dans son assiette, malgré le soutien du public admiratif également de la Bélarusse pour sa démonstration de force.

"Oh, allons ! Je sais que vous auriez aimé me renvoyer chez moi. Mais je ne veux pas partir, l'atmosphère est super ici!" a plaisanté, tout sourire, Sabalenka qui atteint pour la première fois le dernier carré dans le désert californien.