Jannik Sinner a "l'impression d'avoir grandi" après ce titre à New York

Jannik Sinner a remporté dimanche soir pour la première fois de sa carrière l'US Open, le quatrième et dernier tournoi du Grand Chelem de la saison. L'Italien de 23 ans s'est dit heureux d'avoir surmonté la difficile préparation avant le tournoi de New York, marquée par des problèmes liés à des accusations de dopage, en décrochant cette victoire.

Lors de la finale à Flushing Meadows, le numéro 1 mondial s'est imposé en trois sets (6-3, 6-4, 7-5) face à l'Américain Taylor Fritz (ATP 12). Pour Sinner, il s'agit de son deuxième titre en Grand Chelem après sa victoire à l'Open d'Australie plus tôt dans l'année. "On ne peut pas vraiment comparer... Melbourne est venu comme un soulagement, parce que je travaillais dur pour gagner un (tournoi du) Grand Chelem, mais on n'est jamais sûr de pouvoir en gagner un", a confié l'Italien. "Ici c'était difficile, notamment à cause de l'avant-tournoi. J'ai l'impression d'avoir grandi, progressé, chaque match augmentant mon niveau de confiance. J'avais un peu plus de pression ici qu'en Australie".

Le N.1 mondial avait débuté l'US Open avec une polémique, alors qu'il n'avait pas été suspendu par l'Agence internationale pour l'intégrité du tennis (ITIA) à la suite de deux contrôles positifs au clostebol, une substance interdite, au mois de mars, plusieurs joueurs dénonçant l'opacité du processus et le sentiment d'une justice antidopage à deux vitesses selon leur statut.