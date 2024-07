"Je ne sais pas où est ma limite" confie Alcaraz après sa victoire

"C'est un grand moment, j'ai fait un très bon match même si Novak n'a pas joué de son mieux dans les deux premiers sets où il a commis beaucoup de fautes", a reconnu Alcaraz en conférence de presse. "Être la même année champion à Roland-Garros et Wimbledon, c'est incroyable. J'essaye de réaliser que j'ai remporté deux fois Wimbledon et j'ai l'impression que c'est la même sensation que l'an dernier."

Pour la deuxième année de rang, Alcaraz s'est imposé en finale contre Novak Djokovic. Il devient le sixième joueur de l'ère Open à remporter Roland-Garros et Wimbledon et le neuvième à défendre son titre sur le gazon londonien.

À 21 ans, l'Espagnol compte déjà quatre titres du Grand Chelem après avoir été le plus jeune N.1 mondial. "À la fin de ma carrière, je veux être assis à la même table que ces grands champions. Ce n'est pas important d'avoir gagné quatre titres du Grand Chelem à 21 ans si je ne continue pas d'en gagner. Je ne sais pas où est ma limite et je ne veux pas y penser. Je veux continuer de m'amuser et de rêver."

Avec Jannik Sinner lauréat à l'Open d'Australie et Alcaraz à Roland-Garros et Wimbledon, la nouvelle génération a remporté les trois premiers tournois du Grand Chelem de la saison. "Je pense que c'est bon pour le tennis. Nous sommes de nouveaux visages. Nous avons une très bonne rivalité et il y a d'autres jeunes qui arrivent pour se battre pour ces titres. Je pense que c'est très bien pour le sport et pour les joueurs."