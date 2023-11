Joachim Gérard remporte un deuxième match en double et se qualifie pour les demi-finales

Après une partie interrompue pendant plus d'une heure à cause des intempéries, le duo belgo-néerlandais a réussi à accrocher la 2e place du groupe B grâce à cette deuxième victoire.

L'Espagnol Martin De La Puente et l'Argentin Gustavo Fernandez (N.2) ont terminé invaincus et en tête après leur succès contre les Japonais Takuya Miki et Tokito Oda (N.3), 6-4, 6-3. Ces derniers, qu'avaient battus Gérard et Scheffers, terminent 3es de la poule, devant Ratzlaff et Rodrigues.

En demi-finale, Joachim Gérard et son partenaire joueront contre les Britanniques Alfie Hewett et Gordon Reid formant la première tête de série. L'autre demi-finale opposera les Français Frederic Cattaneo et Stéphane Houdet (N.6) à De La Puente et Fernandez.

Plus tôt dans la journée, Gérard a été éliminé du tournoi de simple après sa défaite contre Tokito Oda, N.1 mondial en simple. Le Brabançon n'a remporté qu'un seul de ses trois matches de poule, ce qui s'est avéré insuffisant pour accrocher l'une des deux premières places synonyme de demi-finale.