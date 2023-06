Karen Khachanov déclare forfait à cause d'une blessure au dos

"À la suite d'une blessure malheureuse contractée à Roland-Garros (fracture de fatigue et fracture partielle à la vertèbre S1 du sacrum), je ne participerai pas à Wimbledon pour la deuxième année consécutive", a-t-il regretté. "La décision de me retirer n'a pas été facile, et j'ai espéré jusqu'au bout, pendant ces dernières semaines, que je pourrais me remettre à temps. Malheureusement, mon équipe médicale m'a annoncé que ce ne serait pas possible."

Karen Khachanov reste sur d'excellents résultats en Grand Chelem, avec des demi-finales à l'US Open et à l'Open d'Australie, et un quart à Roland-Garros. L'année dernière, il n'avait pas pu participer à Wimbledon car les joueurs russes étaient privés de quinzaine londonienne à la suite de l'invasion en Ukraine. Khachanov avait atteint les quarts de finale de l'unique Grand Chelem sur gazon en 2021.