Kimberley Zimmermann en quarts de finale du double

Au 1er tour, le duo formé par la joueuse belge, 47e mondiale en double, et sa partenaire russe Yana Sizikova (WTA 43), tête de série N.2, a écarté paire russe composée d'Anna Blinkova (WTA 44) et Varvara Gracheva (WTA 43) 6-2, 1-6 et 10/7 dans le super tiebreak. La rencontre a duré 1 heure et 6 minutes.

Au tour suivant, Kimberley Zimmermann et Yana Sizikova affronteront pour une place dans le dernier carré la Japonaise Eri Hozumi et la Roumaine Monica Niculescu.