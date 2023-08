Kimmer Coppejans éliminé au deuxième tour du simple

Kimmer Coppejans a été éliminé au deuxième tour du tournoi de tennis Challenger 125 de Saint-Marin, épreuve sur terre battue dotée de 145.000 euros, jeudi dans la Principauté. Coppejans, 160e mondial et 6e tête de série, s'est incliné en deux sets 6-3, 6-2 contre l'Espagnol Daniel Rincon (ATP 264). La rencontre a duré 1h24.

L'Ostendais de 29 ans n'a rien pu faire face aux retours de Rincon qui lui ont permis de breaker à trois reprises, une fois dans le premier set et deux fois dans le second. C'est la deuxième défaite consécutive de Coppejans face à l'Espagnol qui l'avait battu au 2e tour du tournoi de Tampere en Finlande, le 20 juillet. Rincon affrontera au troisième tour le vainqueur du duel italien entre Edoardo Lavagno (ATP 232) et Fabio Fognini (ATP124).

Classé 235e mondial en double, Coppejans joue aussi ce tableau aux côtés du Taïwanais Chun-Hsin Tseng (ATP 293). Ils affronteront en fin de journée les Français Theo Arribage (ATP102) et Luca Sanchez (ATP118), troisième tête de série, au deuxième tour.