Kimmer Coppejans valide son ticket pour le deuxième tour

Kimmer Coppejans s'est qualifié pour le deuxième tour du tournoi de tennis Challenger de Blois, joué sur terre battue et doté de 73.000 euros, lundi en France.

Au deuxième tour, l'Ostendais, N.2 belge, affrontera l'Argentin Renzo Olivo (ATP 239) qui est venu à bout du Français Mathias Bourgue, 310e mondial et bénéficiaire d'une invitation, en deux sets 6-4, 7-5.

Coppejans, 161e mondial, s'est imposé en deux sets 7-5, 6-2 contre le Roumain Filip Cristian Jianu (ATP 303) au bout d'une heure et 36 minutes de jeu.

Plus tôt lundi, Michael Geerts (ATP 251) s'est qualifié pour le deuxième tour en battant le Français Dan Added (ATP 257) sur un double 6-4 et Gilles Arnaud Bailly (ATP 683) a été éliminé au premier tour après une défaite 7-5, 6-1 face à l'Italien Gianluca Mager, 62e mondial en novembre 2021 et aujourd'hui classé 250e.