Le N.1 mondial Jannik Sinner sacré à une semaine de l'US Open

L'Italien a dominé l'Américain Frances Tiafoe (ATP 27) 7-6 (7/4), 6-2 en à peine 1 heure et 36 minutes de jeu.

Sinner, 23 ans, s'est ainsi bien remis de son élimination dès les quarts de finale il y a neuf jours au Masters 1000 de Montréal, joué également sur surface dure.

Le champion en titre de l'Open d'Australie a été poussé au tie-break dans la première manche, mais n'a laissé aucun espace à son adversaire dans la deuxième, enlevée 6-2, pour remporter son troisième Masters 1000 après ceux glanés à Toronto (2023) et Miami (2024) et son 15e trophée ATP en carrière et le 5e de l'année après Melbourne, Rotterdam, Miami et Halle.