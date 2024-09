L'équipe Monde prend le large 8-4 face à l'Europe après la 2e journée

Les deux équipes étaient à égalité 2-2 après la première journée. La deuxième journée a commencé par la victoire de l'Américain Frances Tiafoe (ATP 16) sur le Russe Daniil Medvedev (ATP 5) 3-6, 6-4, 10/5 en 1 heure et 35 minutes. L'Espagnol Carlos Alcaraz (ATP 3) a remis les deux équipes à égalité en battant 6-4, 6-4, en 1 heure et 43 minutes, l'Américain Ben Shelton (ATP 17).

L'Américain Taylor Fritz (ATP 7) a redonné l'avantage à l'équipe mondiale en prenant la mesure 6-4, 7-5 de l'Allemand Alexander Zverev (ATP 2) après 1 heure et 57 minutes de jeu. Shelton, pour son deuxième match de la journée, et le Chilien Alejandro Tabilo (ATP 22) ont dominé le double en battant 6-1, 6-2 le Norvégien Casper Ruud (ATP 9) et le Grec Stefanos Tsitsipas (ATP 12) en 1 heure et 09 minutes.