Les Belges progressent au classement WTA, Elise Mertens est désormais 37e

Maryna Zanveska grimpe de quatre rangs pour atteindre la 78e place. Ysaline Bonaventure, quart-de-finaliste à Monterrey, fait une progression de douze rangs pour atterrir à la 84e place, le meilleur classement de sa carrière.

Alison Van Uytvanck fait la mauvaise affaire de la semaine: elle descend de la 79e à la 85e place, derrière Zanevska et Bonaventure. Plus loin au classement, Greet Minnen (183e, +9) et Yanina Wickmayer (205e, +8) entourent Marie Benoit (196e, -2).

Dans le top-20, le classement reste inchangé. La Polonaise Iga Swiatek, première joueuse mondiale, compte une avance confortable sur la Biélorusse Aryna Sabalenka et sur l'Américaine Jessica Pegula.

La Croate Donna Vekic a fait un rapproché, en grimpant à la 23e place grâce à sa victoire à Monterrey qui l'a fait bondir de huit rangs. L'Ukrainienne Marta Kostyuk passe de la 52e à la 40e place grâce à son premier titre WTA, remporté à Austin.