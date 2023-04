Madrid: ça passe pour Alcaraz, Ruud éliminé d'emblée

L'Espagnol Carlos Alcaraz, deuxième joueur mondial et tenant du titre au Masters 1000 de Madrid, a été malmené vendredi pour son entrée en lice dans le tournoi par le Finlandais et 41e mondial Emil Ruusuvuori, mais a fini par l'emporter en trois sets 2-6, 6-4, 6-2.

Le service de Ruusuvuori a posé des difficultés à l'Espagnol de 19 ans, mais un coup droit dévastateur lui a donné l'avantage 5-3 dans le troisième set et a réveillé le public, qui a entonné des chants "Si se puede !" ("Oui, c'est possible !", en espagnol).

"Très heureux de m'être sorti d'un match comme ça devant ce public", a réagi Alcaraz après son match, en soulignant l'importance d'un passing qui a renversé la tendance au deuxième set.

"Ça a été de la chance, on va dire ça (rires). Lui est monté au filet, et je ne pouvais faire que ça, c'était mon seul et unique recours. Par chance, c'est passé. Et à partir de là, j'ai pris confiance, il a fallu se montrer patient, mais j'ai commencé à monter en gamme", a résumé le prodige.