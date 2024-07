Meilleur classement en carrière pour Zizou Bergs 73e mondial, David Goffin 98e

Zizou Bergs a réalisé une belle progression au classement ATP, mis à jour dimanche au lendemain de Wimbledon. Avec un gain de neuf place, il est désormais classé 73e mondial et connaît ainsi le meilleur classement de sa carrière. Le Limbourgeois demeure N.1 belge alors que David Goffin a encore reculé et se retrouve désormais à la 98e place.

Si le top 10 du classement ATP conserve les mêmes noms, il y a trois mouvements dans la hiérarchie. L'Italien Jannik Sinner conserve sa place de N.1 devant le Serbe Novak Djokovic, finaliste à Wimbledon, et l'Espagnol Carlos Alcaraz, vainqueur de la troisième levée du Grand Chelem. L'Allemand Alexander Zverev et le Russe Daniil Medvedev complète le top 5.

Bergs (25 ans) et Goffin (33 ans) ont connu un destin similaire sur le gazon londonien. Le premier a été battu par le Français Arthur Cazaux (ATP 92, +6) au 1er tour du tableau final. Le second, repêché de justesse après l'abandon d'Andy Murray, a pris la porte au même stade de la compétition face au Tchèque Tomas Machac (ATP 38, +1) après avoir mené 5-0 dans le cinquième set.

L'Australien Alex de Minaur prend trois places et se retrouve désormais sixième mondial. Le Russe Andrey Rublev recule de deux rangs (ATP 8) et le Norvégien Casper Ruud perd une place et retombe neuvième.

L'Italien Lorenzo Musetti, battu en demi-finale de Wimbledon par Djokovic, fait son entrée dans le top 20 mondial au 16e rang, soit un gain de neuf places.

En double, Sander Gillé et Joran Vliegen perdent une place et se retrouvent tous les deux au 31e rang mondial.