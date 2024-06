Mertens a abandonné en raison d'une nouvelle blessure à la hanche contre Paolini

C'est la deuxième fois en deux semaines qu'Elise Mertens doit abandonner à la suite d'une blessure à la hanche, après avoir déjà jeté l'éponge au deuxième tour à Birmingham contre l'Américaine Caroline Dolehide (WTA 61). La N.1 belge avait toutefois réussi à poursuivre le tournoi en double dans les Midlands de l'Ouest, qu'elle avait même remporté aux côtés de la Taiwanaise Hsieh Su-Wei.

Ce nouveau contretemps n'est évidemment pas une bonne nouvelle pour Elise Mertens à quelques jours du début de Wimbledon, même si on peut supposer que ce soit plus par mesure de précaution que la native de Louvain ait décidé de renoncer. Un éventuel forfait pour la troisième levée du Grand Chelem du calendrier, où elle est inscrite en simple et en double, n'est d'ailleurs, à l'heure qu'il est, pas à l'ordre du jour.