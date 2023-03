Miami: Alcaraz et Sabalenka en contrôle, Fritz-Rune en huitièmes

Les favoris du Masters 1000 de Miami, l'Espagnol Carlos Alcaraz et la Bélarusse Aryna Sabalenka, se sont facilement imposés dimanche, et l'Américain Taylor Fritz et le Danois Holger Rune ont validé leur ticket et s'affronteront en huitièmes de finale.

Une semaine après son triomphe à Indian Wells, Alcaraz, le N.1 mondial qui cherche à défendre son titre à Miami en vue de réaliser le "Sunshine Double" (doublé Indian Wells/Miami), a battu le Serbe Dusan Lajovic (76e) 6-0, 7-6 (7-5), en 1h32, pour signer une 8e victoire consécutive sans perdre de set.