Michael Geerts se qualifie pour les quarts de finale du double

Au deuxième tour (quarts de finale), Geert et Campos affronteront le Croate Zvonimir Babic (ATP 400 en double) et le Danois August Holmgren (ATP 640 en double).

La rencontre s'est jouée au super tie-break 3-6, 7-6 (7/5), 10/7 et a duré 1 heure et 34 minutes.

Associé à l'Espagnol Alberto Barroso Campos (ATP 231 en double), Geerts a écarté la paire, tête de série N.2, formée par le Britannique Joshua Paris (ATP 165 en double) et l'Indien Ramkumar Ramanathan (ATP 326 en double) dans cette épreuve baptisée Open Rafael Nadal, sur surface dure et dotée de 74.825 euros.

Michael Geerts, 29 ans, avait été éliminé en qualifications en simple par le Français Laurent Lokoli (ATP 458) lors du premier tour: 6-3, 6-4.

Plus tôt mardi, Raphaël Collignon s'est qualifié pour le deuxième tour en simple. Le Liégeois, 199e mondial, 22 ans, a pris la mesure au premier tour du Brésilien de 26 ans et tête de série N.6, Felipe Meligeni Alves (ATP 136). La partie s'est achevée en deux sets 7-6 (7/4), 6-4 après 1 heure et 35 minutes.