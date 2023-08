Minnen a "joué le match quasi parfait" contre Marcinko, championne du monde juniore 2021

"Je suis très contente de ma prestation", a-t-elle confié à Belga. "Marcinko est un jeune talent qui a gravi les échelons à la vitesse grand V depuis son passage à la WTA. Je savais donc que je devais être sur mes gardes, mais je pense que j'ai joué le match quasi parfait."

Tête de série n°4 du tableau à Kozerki, Greet Minnen espère " pouvoir jouer le plus de matches possible", durant cette semaine avant de partir "avec confiance" pour New York, où elle espère décrocher l'une des seize places encore en jeu pour le tableau final.