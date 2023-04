Monte-Carlo: Djokovic se prend encore les pieds dans la terre monégasque

Cette année, le bourreau du Serbe est le jeune Italien Lorenzo Musetti (21 ans et 21e mondial) qui s'est imposé 4-6, 7-5, 6-4.

Encore raté pour Novak Djokovic à Monte-Carlo: le Serbe, grand favori cette année après les forfaits de Rafael Nadal et Carlos Alcaraz, a été éliminé dès les 8es de finale d'un tournoi qui ne lui réussit décidément pas.

De quoi plonger Djokovic dans le désarroi. "Ce que je ressens après avoir joué comme ça, c'est vraiment horrible... Mais félicitation à lui, il a su rester solide dans les moments importants. C'est tout ce que je peux dire. Bonne chance à lui", a commenté le +Djoker+ des mauvais jours.

Détenteur du record de 38 titres en Masters 1000, le N.1 mondial n'a remporté que deux fois le tournoi monégasque, en 2013 et 2015, et n'y a plus dépassé les quarts depuis.

Les planètes semblaient pourtant alignées cette année. Outre les deux grands absents Alcaraz et Nadal, il profitait du fait que ses adversaires, ayant joué les Masters 1000 sur dur d'Indian Wells et Miami, redécouvraient la terre battue à l'occasion de ce premier grand tournoi de la saison sur cette surface. Lui s'y entraînait depuis plusieurs semaines, n'ayant pas été autorisé à entrer sur le territoire américain, faute de vaccin anti-Covid.